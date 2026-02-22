«Тоттенхэм» — «Арсенал»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между лондонскими «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». В качестве главного арбитра встречи выступит Питер Бэнкс. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Тоттенхэма» и «Арсенала» друг с другом:

АПЛ, 12-й тур, 23 ноября 2025 года, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 4:1;

АПЛ, 21-й тур, 15 января 2025 года, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:1;

АПЛ, 4-й тур, 15 сентября 2024 года, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 0:1;

АПЛ, 35-й тур, 28 апреля 2024 года, «Тоттенхэм» — «Арсенал» — 2:3;

АПЛ, 6-й тур, 24 сентября 2023 года, «Арсенал» — «Тоттенхэм» — 2:2.

С историей личных встреч «Тоттенхэма» и «Арсенала» можно ознакомиться по ссылке.

