Джеймс Милнер сыграл с «Брентфордом» в специальных бутсах в честь рекорда по матчам в АПЛ

Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер вышел на поле в специальных бутсах в матче 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одолела «Брентфорд» (2:0). Команды играли на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джарред Джиллетт из Австралии.

Для 40-летнего Милнера данный матч стал рекордным 654-м в АПЛ. В честь этого хавбек появился на поле в бутсах с числом 654 на подошве.

Фото: Paul Harding/Getty Images

Ранее рекорд по числу матчей в чемпионате Англии (653) принадлежал английскому полузащитнику Гарету Барри (653). В топ-5 также входят полузащитники Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и голкипер Дэвид Джеймс (572).