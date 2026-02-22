Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Барселона — Леванте: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 18:15

«Барселона» — «Леванте»: онлайн-трансляция матча 25-го тура Ла Лиги начнётся в 18:15
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 25-го тура испанской Примеры сезона-2025/2026 между «Барселоной» и «Леванте». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 25-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 24 матчей испанской Примеры сине-гранатовые заработали 58 очков и занимают второе место. Валенсийская команда набрала 18 очков и располагается на 19-й строчке.

В минувшем матче «Барселона» уступила «Жироне» со счётом 1:2. «Леванте» проиграл «Вильярреалу» — 0:1. В следующем туре «блауграна» встретится с «Вильярреалом» (28 февраля), а «Леванте» — с «Алавесом» (27 февраля).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
