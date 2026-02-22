Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник ЦСКА Набабкин оценил обмен Дивеева и Гонду

Экс-защитник ЦСКА Набабкин оценил обмен Дивеева и Гонду
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об обмене футболистами между армейцами и «Зенитом». В зимнее трансферное окно защитник Игорь Дивеев перебрался в санкт-петербургский клуб в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

— Как вам обмен Дивеева на Лусиано? Раньше такого практически нельзя было представить.
— Раньше многого не было, что происходит сейчас. Наверное, нормально. ЦСКА нуждался в нападающем. Для Дивеева трансфер в «Зенит» — это неплохой шаг перейти в другую значимую команду. Руководство считает, что это выгодно и всех устраивает. Спросили у Игоря — его тоже устраивает, — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Итоги зимнего трансферного окна в РПЛ и наши оценки всем клубам. Лучший — ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android