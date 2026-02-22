Экс-защитник ЦСКА Набабкин оценил обмен Дивеева и Гонду

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин высказался об обмене футболистами между армейцами и «Зенитом». В зимнее трансферное окно защитник Игорь Дивеев перебрался в санкт-петербургский клуб в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

— Как вам обмен Дивеева на Лусиано? Раньше такого практически нельзя было представить.

— Раньше многого не было, что происходит сейчас. Наверное, нормально. ЦСКА нуждался в нападающем. Для Дивеева трансфер в «Зенит» — это неплохой шаг перейти в другую значимую команду. Руководство считает, что это выгодно и всех устраивает. Спросили у Игоря — его тоже устраивает, — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.