«Реал» может уволить Арбелоа после матча с «Бенфикой» — Sport.es

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа был удивлён поражением команды в матче 25-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:2), а ответная встреча с «Бенфикой» (25 февраля) в раунде плей-офф Лиги чемпионов способна предопределить судьбу специалиста в испанском гранде. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, футболисты «сливочных» «начинают терять веру во всё происходящее, а руководство «Реала» не может понять тактику Арбелоа». Боссам «Королевского клуба» не нравятся решения тренера, направленные на угождение игрокам, а проводимые им замены по ходу матчей считаются необъяснимыми.

В «Реале» надеются на выигрыш Арбелоа титула, чтобы продолжить сотрудничество с ним. Не исключено, что в случае неудачи в игре с «Бенфикой» может быть достигнуто соглашение о расторжении контракта с 43-летним специалистом. Подчёркивается, что руководство «Реала» хотело бы избежать подобного сценария, поскольку на текущий момент нет подходящей замены, кроме того, февраль считается слишком ранним сроком для назначения третьего тренера за сезон.

Материалы по теме Альваро Арбелоа высказался после поражения «Реала» в матче с «Осасуной»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: