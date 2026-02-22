Скидки
«Фактически он был отстранён от игры». L’Équipe — о Сафонове в матче «ПСЖ» — «Метц»

Французское издание L’Équipe оценило игру российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 23-го тура Лиги 1, в котором парижане разгромили «Метц» (3:0). Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Абделатиф Херраджи.

Франция — Лига 1 . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Метц
Метц
1:0 Дуэ – 3'     2:0 Баркола – 45+3'     3:0 Рамуш – 77'    

«Фактически он был отстранён от игры. Российскому вратарю не пришлось совершить ни одного сейва. Его единственные два вмешательства за матч заключались в двух навесах, которые он отразил без малейших трудностей. Он чувствовал себя вполне уверенно, работая ногами», — говорится в разборе игры от L’Équipe.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В текущем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл за французский клуб девять матчей во всех турнирах, пропустив в них 10 голов и трижды сыграв «на ноль».

