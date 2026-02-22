Экс-игрок ЦСКА может заменить Конате в «Ливерпуле» — Football Insider

«Лидс» готовится получить предложения по центральному защитнику Яке Бийолу по окончании сезона. Одной из команд, способных сделать предложение о трансфере 27-летнего футболиста, является «Ливерпуль», который ищет замену для Ибраима Конате. Об этом сообщает Football Insider.

Как подчёркивает источник, бывший игрок московского ЦСКА способен стать относительно выгодным вариантом для мерсисайдцев, особенно в случае непопадания команды Арне Слота в Лигу чемпионов.

Бийол был футболистом ЦСКА с 2018 по 2022 год.

В нынешнем сезоне защитник «Лидса» принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

