Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА может заменить Конате в «Ливерпуле» — Football Insider

Экс-игрок ЦСКА может заменить Конате в «Ливерпуле» — Football Insider
Комментарии

«Лидс» готовится получить предложения по центральному защитнику Яке Бийолу по окончании сезона. Одной из команд, способных сделать предложение о трансфере 27-летнего футболиста, является «Ливерпуль», который ищет замену для Ибраима Конате. Об этом сообщает Football Insider.

Как подчёркивает источник, бывший игрок московского ЦСКА способен стать относительно выгодным вариантом для мерсисайдцев, особенно в случае непопадания команды Арне Слота в Лигу чемпионов.

Бийол был футболистом ЦСКА с 2018 по 2022 год.

В нынешнем сезоне защитник «Лидса» принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Слот ответил Руни, заявившему о нехватке у тренера ауры, чтобы возглавлять «Ливерпуль»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android