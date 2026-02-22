Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола поздравил Милнера с рекордом по матчам в Премьер-лиге

Гвардиола поздравил Милнера с рекордом по матчам в Премьер-лиге
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции поздравил полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Джеймса Милнера с достижением рекорда по количеству проведённых матчей в английской Премьер-лиге.

«Прежде чем мы начнём, позвольте мне сказать несколько слов от имени клуба в адрес Джеймса Милнера. Сегодня он достиг невероятного рубежа, став игроком с наибольшим количеством матчей в Премьер-лиге — это потрясающе, снимаю шляпу! Это стабильность, это любовь к игре. Я знаю, что он является отличным игроком в гольф, но то, что он сделал, просто невероятно. Поэтому от имени «Манчестер Сити», поскольку он играл здесь, Джеймс, поздравляю тебя!» — отметил Гвардиола.

40-летний Милнер вышел в стартовом составе на игру с «Брентфордом» в 27-м туре чемпионата Англии. Это появление стало для него 654-м в турнире, что позволило обойти Гарета Барри с 653 матчами. В топ-5 по количеству матчей также входят Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джеймс (572).

Наибольшее количество матчей Милнер провёл в составе «Ливерпуля» — 230. Кроме того, он выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

Материалы по теме
Фото
Джеймс Милнер сыграл с «Брентфордом» в специальных бутсах в честь рекорда по матчам в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android