Гвардиола поздравил Милнера с рекордом по матчам в Премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на послематчевой пресс-конференции поздравил полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Джеймса Милнера с достижением рекорда по количеству проведённых матчей в английской Премьер-лиге.

«Прежде чем мы начнём, позвольте мне сказать несколько слов от имени клуба в адрес Джеймса Милнера. Сегодня он достиг невероятного рубежа, став игроком с наибольшим количеством матчей в Премьер-лиге — это потрясающе, снимаю шляпу! Это стабильность, это любовь к игре. Я знаю, что он является отличным игроком в гольф, но то, что он сделал, просто невероятно. Поэтому от имени «Манчестер Сити», поскольку он играл здесь, Джеймс, поздравляю тебя!» — отметил Гвардиола.

40-летний Милнер вышел в стартовом составе на игру с «Брентфордом» в 27-м туре чемпионата Англии. Это появление стало для него 654-м в турнире, что позволило обойти Гарета Барри с 653 матчами. В топ-5 по количеству матчей также входят Райан Гиггз (632), Фрэнк Лэмпард (609) и Дэвид Джеймс (572).

Наибольшее количество матчей Милнер провёл в составе «Ливерпуля» — 230. Кроме того, он выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».