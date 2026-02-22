Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» и борьбу за титул в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал матч 27-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (2:1).

«Сегодня наше взаимодействие с болельщиками было лучшим в сезоне. У нас осталось пять домашних игр в Премьер-лиге, и нам нужна именно такая атмосфера. Я всегда говорю, что мы должны играть для [болельщиков].

Учитывая, как «Ньюкасл» играл здесь, персональную опеку, нам нужно было переиграть их в таком же стиле, иначе сегодня это было бы невозможно. Сегодня они играли в персональную опеку, агрессивно, выигрывали единоборства, но мы были близки к победе. Таков ритм футбола. Именно поэтому все команды Премьер-лиги до сих пор участвуют в Лиге чемпионов, ритм игры невероятно высок.

Для победы в Премьер-лиге недостаточно того, что мы показали во многих играх этого сезона. Мы должны приложить больше усилий, чтобы у нас появился шанс это сделать. 11 игр — это много в Премьер-лиге, и у меня такое чувство, что мы не сможем выиграть все свои матчи, ведь нам предстоит сыграть в Кубке Англии, финале Кубка лиги, Лиге чемпионов, много игр, и, конечно, будут травмы. Многое ещё произойдёт», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

После 27 туров АПЛ «горожане» располагаются на второй строчке турнирной таблицы с 56 очками. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет два очка.