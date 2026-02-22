«Краснодар» опубликовал фильм «Путь к чемпионству» в честь 18-летия

Состоялась премьера фильма «Краснодар». Путь к чемпионству». Пресс-служба действующих чемпионов России опубликовала работу сегодня, 22 февраля, в честь 18-летия клуба. Команда была основана в 2008 году.

«Этот фильм не про трофей, а про путь к нему. Путь, полный эмоций, испытаний и воли к победе. История о том, как мечта становится осязаемой целью, достигнуть которую можно было только двигаясь шаг за шагом», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» в телеграм-канале.

В минувшем сезоне «Краснодар» впервые в клубной истории завоевал золотые медали чемпионата России. За 12 туров до конца текущего сезона команда с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице и опережает «Зенит» на одно очко.