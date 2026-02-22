Кудряшов: Сафонов — единственный номер один в «ПСЖ»

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов поделился мнением о карьере вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Что думаете о карьере Сафонова в «ПСЖ»?

– Я могу пожелать ему только удачи! Надеюсь, что никакие политические аспекты не будут влиять на попадание Матвея в стартовый состав. Я считаю, что он единственный номер один в этом клубе, — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

По ходу нынешнего сезона Сафонов стал основным голкипером французского гранда. Он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

