Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кудряшов: Сафонов — единственный номер один в «ПСЖ»

Кудряшов: Сафонов — единственный номер один в «ПСЖ»
Комментарии

Бывший защитник сборной России и «Спартака» Фёдор Кудряшов поделился мнением о карьере вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Что думаете о карьере Сафонова в «ПСЖ»?
– Я могу пожелать ему только удачи! Надеюсь, что никакие политические аспекты не будут влиять на попадание Матвея в стартовый состав. Я считаю, что он единственный номер один в этом клубе, — приводит слова Кудряшова «Матч ТВ».

По ходу нынешнего сезона Сафонов стал основным голкипером французского гранда. Он принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами
У Сафонова — самый лёгкий матч за «ПСЖ» в сезоне! Переехали аутсайдера с закрытыми глазами

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android