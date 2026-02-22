Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари: у Кариоки было в планах завершить карьеру, он к этому двигался

Ари: у Кариоки было в планах завершить карьеру, он к этому двигался
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари высказался о завершении карьеры экс-полузащитника красно-белых Рафаэла Кариоки. В конце января бразилец объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Я поддерживаю контакт с Кариокой. Спрашивал у него, почему он рано завершил карьеру. Он сказал, что это у него было в планах, он двигался к этому. Я считаю, что у Кариоки была ещё возможность поиграть в хороших клубах, но это его выбор. Желаю ему удачи в новых начинаниях», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кариока являлся футболистом «Спартака» с 2009 по 2015 год. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Последним клубом бразильского полузащитника стал мексиканский «Тигрес», который он покинул летом 2025 года.

Материалы по теме
Экс-игрок «Спартака» Рафаэл Кариока завершил карьеру в возрасте 36 лет

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android