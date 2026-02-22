Ари: у Кариоки было в планах завершить карьеру, он к этому двигался

Бывший нападающий московского «Спартака» Ари высказался о завершении карьеры экс-полузащитника красно-белых Рафаэла Кариоки. В конце января бразилец объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

«Я поддерживаю контакт с Кариокой. Спрашивал у него, почему он рано завершил карьеру. Он сказал, что это у него было в планах, он двигался к этому. Я считаю, что у Кариоки была ещё возможность поиграть в хороших клубах, но это его выбор. Желаю ему удачи в новых начинаниях», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кариока являлся футболистом «Спартака» с 2009 по 2015 год. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Последним клубом бразильского полузащитника стал мексиканский «Тигрес», который он покинул летом 2025 года.

