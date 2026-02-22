«Всегда в сердце». Смолов поздравил «Краснодар» с 18-летием

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов поздравил чёрно-зелёных с 18-летием.

«С днём рождения, «Краснодар»! Теперь совершеннолетние. Всегда в сердце», — написал Смолов в своём телеграм-канале.

Нападающий выступал в составе «быков» с 2015 по 2018 год и с 2024 по 2025 год. В «Краснодаре» Смолов дважды становился лучшим бомбардиром Мир Российской Премьер-Лиги: в сезоне-2015/2016 и в сезоне-2016/2017. В составе чёрно-зелёных Смолов выиграл чемпионат России в сезоне-2024/2025. Всего за «Краснодар» футболист провёл 125 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 68 голами и 24 результативными передачами.

