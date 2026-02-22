Галицкий — об уходе Ивича: все бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился воспоминаниями о том, как общественность отреагировала на увольнение из клуба сербского главного тренера Владимира Ивича, под руководством которого команда боролась за чемпионство. Сезон-2023/2024 «быки» завершили под руководством россиянина Мурада Мусаева на второй строчке.

«Иногда только и ждут, как в мультике про Маугли: «Акелла промахнулся». И с удовольствием «насыпали» всё, что хотели, с радостью бросились рассказывать о моих интеллектуальных способностях. Оно было понятно нам, и мы спокойны были.

У меня нет задачи что-то доказывать. Я глубоко убеждён, что болельщики не приходят посмотреть, как тактически сильный тренер, который сидит в окопах, пару раз выбежал и переиграл другого, который идёт с закрытым забралом», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».