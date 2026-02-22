Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Галицкий цитатой Цоя объяснил, почему является противником контратакующего футбола

Комментарии

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий словами из песни солиста группы «Кино» Виктора Цоя объяснил, почему является противником контратакующего футбола. В марте 2024 года команду покинул сербский тренер Владимир Ивич, как сообщалось, из-за недостаточно яркого футбола.

«Знаете, я же из того поколения, которое слушало Цоя, и там хорошие слова есть: «Нам не нужна победа любой ценой». Поэтому контратакующий стиль у команд с приличным бюджетом для меня неприемлем. Что касается Владимира [Ивича], могу сказать, что мы благодарим его за тот период, который был.

Мы отправили Владимиру серебряную медаль, когда получили, потому что наше уважение к нему как к профессионалу высоко. Менеджмент общался с ним, и я знаю, что Владимир всё равно относится тепло к клубу. И мы, когда встречаемся, у нас нет никаких недоговорённых вопросов», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

