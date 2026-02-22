Рауль Асенсио сделал публикацию после поражения «Реала» в матче с «Осасуной»
Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио отреагировал на поражение команды в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (1:2).
Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38' 1:1 Винисиус Жуниор – 73' 2:1 Рауль – 90'
«Мы очень расстроены тем, что не смогли одержать победу, и уже думаем о среде», — написал Асенсио на своей странице в социальной сети.
В среду, 25 февраля, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Королевским клубом» и «Бенфикой». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
После 25 матчей чемпионата Испании «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место, однако у ближайшего преследователя в лице «Барселоны» (58) есть игра в запасе.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
