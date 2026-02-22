«Милан» и «Рома» претендуют на нападающего «Фиорентины» — Конур

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин попал в сферу интересов других итальянских клубов. По сведениям журналиста и инсайдера Экрема Конура, в подписании 25-летнего игрока заинтересованы «Милан» и «Рома».

В действующем трудовом соглашении футболиста прописана фиксированная сумма отступных в размере € 62 млн. Несмотря на наличие этого пункта, представители Серии А вряд ли предложат данную сумму. Руководство «россонери» готово заплатить за переход нападающего порядка € 30-35 млн.

В текущем сезоне игрок сборной Италии принял участие в 27 матчах во всех турнирах. На счету форварда восемь забитых мячей и три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.