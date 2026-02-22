Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» интересуют два футболиста «Ньюкасла» — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» интересуют два футболиста «Ньюкасла» — Джейкобс
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» обсуждает вариант с приобретением игроков «Ньюкасла» Сандро Тонали и Энтони Гордона. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

По информации источника, сумма потенциального перехода Гордона в стан «красных дьяволов» может составить € 109 млн, а Тонали — € 91,5 млн. Однако «сороки» намерены предпринять все меры для предотвращения ухода нападающего и полузащитника грядущим летом. Это обстоятельство способно затруднить сделку.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Гордон провёл 37 матчей, где забил 14 голов и сделал пять ассистов.

Материалы по теме
365Scores: «Интер» может поспорить с «МЮ» за Бальде из «Барселоны» с отступными в € 1 млрд

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android