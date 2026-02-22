«Манчестер Юнайтед» интересуют два футболиста «Ньюкасла» — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» обсуждает вариант с приобретением игроков «Ньюкасла» Сандро Тонали и Энтони Гордона. Об этом сообщает TEAMtalk со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

По информации источника, сумма потенциального перехода Гордона в стан «красных дьяволов» может составить € 109 млн, а Тонали — € 91,5 млн. Однако «сороки» намерены предпринять все меры для предотвращения ухода нападающего и полузащитника грядущим летом. Это обстоятельство способно затруднить сделку.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. Гордон провёл 37 матчей, где забил 14 голов и сделал пять ассистов.

