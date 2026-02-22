Алексей Березуцкий оценил вклад Евгения Гинера в развитие ЦСКА и российского футбола

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий в ходе Кубка Легенд прокомментировал деятельность президента клуба Евгения Гинера. 25 лет назад, 20 февраля 2001 года, Гинер официально возглавил московский клуб.

«Гинер изменил не только ЦСКА, но и весь российский футбол. Все успехи ЦСКА связаны с ним. Это прекрасный функционер. Пожелаю Гинеру дольше оставаться на своём посту и побольше побед», – приводит слова Березуцкого Metaratings.

При Гинере в сезоне-2004/2005 армейцы стали обладателями Кубка УЕФА, шесть раз становились чемпионами России. Также в активе клуба девять побед в Кубке России и восемь выигранных Суперкубков страны.