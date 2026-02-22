Скидки
«Мне предлагали очень высокую зарплату». Кордоба — о несостоявшемся трансфере в «Зенит»

Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился подробностями своего несостоявшегося перехода в санкт-петербургский «Зенит», который интересовался им в сезоне-2024/2025.

«Все мы понимаем, что значит «Зенит» для этой лиги. Мне предлагали очень высокую зарплату, бонусы и прочее. Но президент клуба приложил большие усилия, чтобы я остался здесь. Я всегда буду благодарен ему и всему руководству за то отношение, которое я получил от руководства, от всего тренерского штаба.

Оно было невероятным, и именно поэтому я остался. И я очень им благодарен», — сказал Кордоба в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

