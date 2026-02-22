Скидки
Семшов: можно сказать, что для «Динамо» чемпионат закончен

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от бело-голубых во второй части сезона Мир РПЛ. После первой части соревнования команда набрала 21 очко и занимает 10-е место.

— Чего ждёте от «Динамо» во второй части сезона?
— Можно сказать, что для «Динамо» чемпионат закончился. Задача чуть повыше подняться. Уж точно выше пятого места «Динамо» не окажется. Думаю, будет планомерная подготовка к следующему сезону. Кубок? Выиграть Кубок России задача. Насколько сложится, покажут игры. Но будет тоже тяжело выиграть. Нужно исправлять дела в чемпионате, а выиграть Кубок — это тоже своеобразная стратегия, — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

