Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Роналду сделал публикацию после возвращения «Аль-Насра» на вершину Про-Лиги

Роналду сделал публикацию после возвращения «Аль-Насра» на вершину Про-Лиги
Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после победы в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:0), в котором 41-летний форвард оформил дубль. После этой победы команда из Эр-Рияда возглавила турнирную таблицу Про-Лиги.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Роналду – 13'     2:0 Коман – 30'     3:0 Анжело – 77'     4:0 Роналду – 80'    

«Мы вернулись туда, где нам место. А теперь снова за работу!» — написал португальский форвард.

После 22 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 55 очков и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль» с 54 очками. Замыкает тройку лидеров «Аль-Ахли», набравший 53 очка.

