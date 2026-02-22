Роналду сделал публикацию после возвращения «Аль-Насра» на вершину Про-Лиги
Поделиться
Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после победы в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:0), в котором 41-летний форвард оформил дубль. После этой победы команда из Эр-Рияда возглавила турнирную таблицу Про-Лиги.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 23-й тур
21 февраля 2026, суббота. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Роналду – 13' 2:0 Коман – 30' 3:0 Анжело – 77' 4:0 Роналду – 80'
«Мы вернулись туда, где нам место. А теперь снова за работу!» — написал португальский форвард.
После 22 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 55 очков и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль» с 54 очками. Замыкает тройку лидеров «Аль-Ахли», набравший 53 очка.
Материалы по теме
Роналду и «Аль-Наср» поздравили Мане с победой на Кубке Африки:
Комментарии
- 22 февраля 2026
-
13:00
-
12:42
-
12:41
-
12:40
-
12:25
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:09
-
12:06
-
12:00
-
11:43
-
11:36
-
11:29
-
11:27
-
11:20
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:50
-
10:46
-
10:37
-
10:33
-
10:33
-
10:25
-
10:22
-
10:21
-
10:09
-
10:00
-
10:00
-
10:00
-
09:55
-
09:44
-
09:40