Роналду сделал публикацию после возвращения «Аль-Насра» на вершину Про-Лиги

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после победы в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:0), в котором 41-летний форвард оформил дубль. После этой победы команда из Эр-Рияда возглавила турнирную таблицу Про-Лиги.

«Мы вернулись туда, где нам место. А теперь снова за работу!» — написал португальский форвард.

После 22 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 55 очков и занимает первое место. На второй строчке располагается «Аль-Хиляль» с 54 очками. Замыкает тройку лидеров «Аль-Ахли», набравший 53 очка.

