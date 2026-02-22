«Кристал Пэлас» нашёл нового тренера на замену Гласнера — Football Insider

Руководство «Кристал Пэлас» планирует заменить тренера Оливера Гласнера до окончания сезона. После возобновления переговоров о возможном продлении контракта с Гласнером совет директоров клуба принял неожиданное решение. По информации Football Insider, после очередной попытки убедить Гласнера остаться, от которой он отказался, руководство решило в ближайшее время сменить тренера.

Клуб пытается привлечь бывшего тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, предлагая ему должность временного менеджера до конца сезона-2025/2026. Саутгейт, который играл за «Кристал Пэлас» в 1990-х годах и провёл более 150 матчей в составе клуба, может стать ключевой фигурой в процессе смены тренера.

В «Кристал Пэлас» считают, что болельщики отвернулись от Гласнера и одним из возможных решений является назначение временного тренера до его ухода летом. Это решение может помочь восстановить доверие фанатов и улучшить результаты команды в оставшейся части сезона.