Галицкий — о воспитанниках: нам удалось почти 150 профессиональных футболистов вырастить

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о выпускниках академии клуба, которые стали профессиональными футболистами.

«Для нас это важно, что нам удалось за этот короткий промежуток времени почти 150 профессиональных футболистов вырастить, которые могут себя обеспечивать, могут содержать свои семьи и получили профессию, и занимаются любимым делом. Поэтому мы за ними всеми следим», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

Голкипер Станислав Агкацев и полузащитники Александр Черников и Эдуард Сперцян стали первыми воспитанниками «Краснодара», которые стали чемпионами России в составе команды. Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов — первый победитель Лиги чемпионов УЕФА из числа воспитанников клуба.

