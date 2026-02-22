Радимов: раньше «Реал» был «галактикос», а сейчас там добротные, но не топовые игроки

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о нынешнем состоянии мадридского «Реала». В субботу, 21 февраля, «сливочные» уступили «Осасуне» в матче 25-го тура Ла Лиги (1:2).

«Раньше «Реал» был «галактикос», и команда состояла из звёзд, таких как Зидан, Бекхэм, Роналдо, Криштиану Роналду, Роберто Карлос и так далее. А сейчас у них играют Асенсио, Себальос и другие добротные, но не топовые футболисты. Разумеется, в Мадриде всё еще есть Винисиус, Мбаппе и стабильный Вальверде, но этого недостаточно. Особенно сказывается нехватка звёзд в центре поля, где надо вести игру. От этого «Реал» часто страдает и теряет очки.

Да, они лидируют в чемпионате Испании, но это потому, что главных соперников лихорадит. «Сливочные» могут стать чемпионами по итогам сезона, но им в любом случае нужно улучшать игру, — заявил Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

