Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Ноттингем Форест — Ливерпуль: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ 2025/2026 начнётся в 18:00

«Ноттингем Форест» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча 27-го тура АПЛ начнётся в 17:00
Комментарии

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Манчестера (Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
22 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в 26 играх. Отставание от располагающегося на четвёртой строчке «Челси» при игре в запасе составляет три очка. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.

