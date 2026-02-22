В «Реале Сосьедад» заявили, что не планируют продавать Захаряна летом

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате подчеркнул, что клуб продолжает рассчитывать на полузащитника Арсена Захаряна, на которого обрушилась критика болельщиков после матча 25-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (3:3).

Во встрече с «Овьедо» россиянин вышел на поле на 77-й минуте. После игры футболиста раскритиковали в соцсетях за упущенные моменты.

— Болельщики в социальных сетях сильно критиковали Захаряна после последнего матча. Какова позиция клуба по Арсену?

— Мы не знаем, кто пишет эти негативные посты. Главный тренер говорит о нём позитивно. Клуб не рассматривает его продажу этим летом, и мы ожидаем, что Захарян продолжит расти вместе с нами, — приводит слова Мундуате Sport24.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме Орлов рассказал, почему «Зенит» отказался от подписания Арсена Захаряна

Российские футболисты за рубежом: