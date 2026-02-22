Скидки
Футбол

«Хочется верить в сказку». Андрей Тихонов — о результатах «Балтики»

«Хочется верить в сказку». Андрей Тихонов — о результатах «Балтики»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о работе Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику». После завершения первой части Мир РПЛ калининградская команда набрала 35 очков и занимает пятое место.

«Всё, что делает Талалаев — это вообще отлично! Андрею Викторовичу большое уважение. Он выходит и не боится ни с кем играть от себя, а не от соперника. Он создал боевую команду. Команда функционально готова.
Хочется верить в сказку «Балтике». Помните в Англии «Лестер»? Все думали также: команда идёт, провалится и провалится. Но не провалилась.

С «Балтикой» будет тяжелее, потому что у них покупают хороших футболистов. Всегда так было. С ужесточением лимита будут забирать лучших футболистов. Если «Балтика» играет здорово, конечно, будут высматривать футболистов. Опять пойдут разговоры о российском паспорте и огромных зарплатах… А футболисты плюс-минус не соответствуют этим зарплатам», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
