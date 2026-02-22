The Touchline поделился инсайдом о будущем Росеньора в «Челси»

В случае, если «Челси» не завершит сезон в зоне Лиги чемпионов, будущее главного тренера Лиама Росеньора окажется «неопределённым». Об этом сообщает аккаунт The Touchline на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, руководство лондонского клуба считает, что он однозначно сможет финишировать в первой четвёрке команд английской Премьер-лиги.

После 27 матчей АПЛ подопечные Росеньора набрали 45 очков и занимают четвёртое место.

Росеньор был назначен на должность главного тренера «Челси» 8 января. Под его руководством «синие» провели 12 матчей во всех турнирах, в которых восемь раз победили, два раза сыграли вничью и два раза потерпели поражение. Контракт с 41-летним специалистом рассчитан до 2032 года.

