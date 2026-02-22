Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о стратегии против Месси в матче с «Интер Майами»

Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о стратегии против Месси в матче с «Интер Майами»
Комментарии

Тренер «Лос-Анджелеса» Марк дос Сантос поделился стратегией, как нейтрализовать нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. В 1-м туре сезона МЛС «Лос-Анджелес» на домашнем стадионе одержал победу над клубом аргентинского форварда со счётом 3:0.

США — Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Мартинес – 38'     2:0 Буанга – 73'     3:0 Ордас – 90+4'    

«Готовясь к игре, мы готовились к игре против лучшего Месси, какого только могли. Когда вы готовитесь к игре против лучшего Месси в штрафной, у вас должно быть много игроков вокруг него. А когда у него мяч и мяч находится в свободном пространстве, вы должны следить за его рывками, потому что он очень хорошо находит игроков в центре поля. Затем, когда он начинает бегать и разыгрывать комбинации в одно касание, вы должны продолжать свои рывки. Я думаю, что сегодня мы отлично сыграли в части владения мячом, в защите. Мы можем играть намного лучше, и мы хотим играть намного лучше», — приводит слова дос Сантоса ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне «Интер Майами» завоевал чемпионский титул МЛС.

Материалы по теме
«Интер Майами» с Месси и Де Паулем разгромно проиграл в МЛС «Лос-Анджелесу» с Соном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android