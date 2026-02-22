Тренер «Лос-Анджелеса» рассказал о стратегии против Месси в матче с «Интер Майами»

Тренер «Лос-Анджелеса» Марк дос Сантос поделился стратегией, как нейтрализовать нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. В 1-м туре сезона МЛС «Лос-Анджелес» на домашнем стадионе одержал победу над клубом аргентинского форварда со счётом 3:0.

«Готовясь к игре, мы готовились к игре против лучшего Месси, какого только могли. Когда вы готовитесь к игре против лучшего Месси в штрафной, у вас должно быть много игроков вокруг него. А когда у него мяч и мяч находится в свободном пространстве, вы должны следить за его рывками, потому что он очень хорошо находит игроков в центре поля. Затем, когда он начинает бегать и разыгрывать комбинации в одно касание, вы должны продолжать свои рывки. Я думаю, что сегодня мы отлично сыграли в части владения мячом, в защите. Мы можем играть намного лучше, и мы хотим играть намного лучше», — приводит слова дос Сантоса ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне «Интер Майами» завоевал чемпионский титул МЛС.