Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Почему бы и нет?» Набабкин оценил шансы «Балтики» на чемпионство в РПЛ

«Почему бы и нет?» Набабкин оценил шансы «Балтики» на чемпионство в РПЛ
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о фаворитах Мир Российской Премьер-Лиги перед стартом весенней части сезона, оценив шансы «Балтики» на чемпионство. Калининградцы занимают пятое место с 35 очками и отставанием в пять очков от «Краснодара».

— Кто ваш фаворит в гонке за золото?
— Все, кто вверху идут — могут выиграть и стать чемпионами.

— «Балтика» продолжит удивлять?
— Понимаю, что «Балтика» очень неплохо выступила в первой части сезона. Если хорошо стартанут — могут побороться.

— Хотелось бы повторения сказки, как у «Лестера»?
— В нашем футболе всё возможно (улыбается). Посмотрим. Почему бы и нет? Может, и у нас такое случится, — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Эксклюзив
«Матч со «Спартаком» всё показал». Как «Балтика» становится «народным» клубом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android