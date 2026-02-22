«Почему бы и нет?» Набабкин оценил шансы «Балтики» на чемпионство в РПЛ

Экс-защитник ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о фаворитах Мир Российской Премьер-Лиги перед стартом весенней части сезона, оценив шансы «Балтики» на чемпионство. Калининградцы занимают пятое место с 35 очками и отставанием в пять очков от «Краснодара».

— Кто ваш фаворит в гонке за золото?

— Все, кто вверху идут — могут выиграть и стать чемпионами.

— «Балтика» продолжит удивлять?

— Понимаю, что «Балтика» очень неплохо выступила в первой части сезона. Если хорошо стартанут — могут побороться.

— Хотелось бы повторения сказки, как у «Лестера»?

— В нашем футболе всё возможно (улыбается). Посмотрим. Почему бы и нет? Может, и у нас такое случится, — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.