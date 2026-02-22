Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий — о соперниках России: будь я игроком за 30 лет, не поехал бы в сборную

Алексей Березуцкий — о соперниках России: будь я игроком за 30 лет, не поехал бы в сборную
Бывший защитник сборной России Алексей Березуцкий высказался о соперниках национальной команды.

— Вам интересно следить за сборной России?
— Честно?

— Да.
— Было бы интересно, если бы играли с хорошими соперниками.

— Чили и Перу подойдут?
— Подойдут. Некоторые игры не смотрел, когда играли на Востоке, скажем так.

— Имеете в виду Бруней и остальные?
— Да.

— В таких играх нет смысла?
— Я так глубоко не думал. В любом случае есть пауза на сборную — почему бы не собираться вместе? Но, конечно, хотелось бы, чтобы в соперниках были минимум Чили или Перу.

— От двусторонних матчей не было бы больше пользы?
— Если объявят двусторонку, никто сильно не захочет ехать в сборную.

— Будь вы действующим игроком, поехали бы в сборную на ближайшие матчи в марте с Гватемалой и Мали?
— Зависит от возраста. Будь я игроком за 30 лет, не поехал бы в сборную на эти игры, — приводит слова Березуцкого «РБ Спорт».

