Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

AS: Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды

Комментарии

Руководство бразильской конфедерации футбола планирует подписать новый четырёхлетний контракт с Карло Анчелотти, по которому он может стать самым высокооплачиваемым тренером национальной команды в мире. По данным AS, зарплата Анчелотти составит около € 40 млн в год.

Текущий контракт специалиста включает также бонус в размере € 5 млн, если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира в 2026 году. Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года и за это время провёл восемь матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Ранее Карло Анчелотти тренировал «Милан», мадридский «Реал», туринский «Ювентус», «ПСЖ», мюнхенскую «Баварию», «Эвертон» и «Наполи».

Комментарии
