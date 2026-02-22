Полиция задержала фанатов «Осасуны» с использованием дубинок после матча с «Реалом»

Один из болельщиков «Осасуны» бросил бутылку во вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа во время очного матча команд в 25-м туре Ла Лиги (2:1). Голкипер передал бутылку судье, сообщившему об инциденте ответственным лицам. Об этом сообщает Marca.

Полиция задерживает фанатов «Осасуны» с использованием дубинок:

По информации источника, после завершения встречи сотрудники местной охраны отправились на трибуны с целью найти фаната, бросившего предмет, в результате чего между ними и болельщиками началась потасовка. В ситуацию вмешалась национальная полиция, задержавшая двух человек.

После 25 матчей «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место.