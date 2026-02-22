Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полиция задержала фанатов «Осасуны» с использованием дубинок после матча с «Реалом»

Полиция задержала фанатов «Осасуны» с использованием дубинок после матча с «Реалом»
Комментарии

Один из болельщиков «Осасуны» бросил бутылку во вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа во время очного матча команд в 25-м туре Ла Лиги (2:1). Голкипер передал бутылку судье, сообщившему об инциденте ответственным лицам. Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 25-й тур
21 февраля 2026, суббота. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Будимир – 38'     1:1 Винисиус Жуниор – 73'     2:1 Рауль – 90'    

Полиция задерживает фанатов «Осасуны» с использованием дубинок:

По информации источника, после завершения встречи сотрудники местной охраны отправились на трибуны с целью найти фаната, бросившего предмет, в результате чего между ними и болельщиками началась потасовка. В ситуацию вмешалась национальная полиция, задержавшая двух человек.

После 25 матчей «Реал» набрал 60 очков и занимает первое место.

Материалы по теме
Рауль Асенсио сделал публикацию после поражения «Реала» в матче с «Осасуной»
Материалы по теме
Такого с «Реалом» не было 15 лет! Винисиус тащил как мог, но «Осасуне» всё же проиграли
Такого с «Реалом» не было 15 лет! Винисиус тащил как мог, но «Осасуне» всё же проиграли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android