Андрей Тихонов рассказал, как изменилась его жизнь после ухода из «Енисея»

Бывший главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о периоде после ухода из клуба. Специалист покинул команду в декабре 2025 года. В ветеранском турнире Кубок Легенд, который проходит 21-22 февраля, специалист участвует в качестве игрока «Спартака».

«Знаете, жизнь меняется в зависимости от работы. Если ты работаешь, то у тебя одна жизнь. Если не работаешь, то можешь посещать такие мероприятия, как Кубок Легенд, ездить ещё на какие-то мероприятия и заниматься семьёй», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Помимо «Енисея», Тихонов в своей тренерской карьере возглавлял «Крылья Советов» и «Астану».