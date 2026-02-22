Скидки
Главная Футбол Новости

Алексей Березуцкий: уверен, что у Ролана Гусева получится в «Динамо»

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о тренере московского «Динамо» Ролане Гусеве.

«То, что Ролан Гусев стал главным тренером «Динамо» — отлично! ЦСКА и «Динамо» — братские клубы. Мы будем за него болеть. Не только за Ролана, но и за «Динамо». Желаю удачи ему! Я уверен, что у него получится», — сказал Березуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ролан Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера в середине ноября 2025 года после ухода Валерия Карпина. 23 декабря 2025 года он был утверждён на посту главного тренера клуба до конца сезона-2025/2026.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 40 очков.

Алексей Березуцкий оценил вклад Евгения Гинера в развитие ЦСКА и российского футбола
