Галицкий — о болезни: «Краснодар» уже не зависит от одного человека, сделал это намеренно

Комментарии

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о состоянии здоровья, а также о своей вовлечённости в жизнь клуба. Весной прошлого года сообщалось, что бизнесмен инвестировал 7,8 млрд рублей в академию «Краснодара».

«Моё здоровье не в лучшем состоянии находится. Болезнь периодически не позволяла мне даже в прямом эфире некоторые матчи смотреть. Нельзя сравнивать то, как сейчас я участвую [в жизни клуба] и как участвовал, там, пять лет назад, скажем так, до моей болезни, до ситуаций, которые в моей жизни были сложны для меня. И я это сделал намеренно — клуб уже не зависит от одного человека.

Наши доходы, плюс те ресурсы, которые размещены в школе и в клубе, позволят достаточно длительное время быть очень спокойными. И болельщики, наверное, следующие 10-15 лет, есть я или нет, могут быть спокойны. Клуб будет существовать и по финансам находиться там, где он есть. Поэтому то, что пообещал, я сделал. И болельщики могут быть спокойны наши», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

Комментарии
