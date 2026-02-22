Сперцян опубликовал фото с Овечкиным и Хасбиком

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян в своём аккаунте в социальной сети опубликовал фотографию с хоккеистом, нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, а также блогером Хасбуллой Магомедовым, известным по прозвищу Хасбик.

Фото: Из личного архива Эдуарда Сперцяна

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

