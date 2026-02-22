Мусиала: мне не нужны никакие оправдания! Если я играю плохо, значит, играю плохо

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о своей игре после травмы, полученной в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» (0:2). Вчера, 21 февраля, хавбек провёл 78 минут в матче 23-го тура Бундеслиги с франкфуртским «Айнтрахтом» (3:2).

«Мне нужно немного вернуться в ритм, но я доволен сегодняшней игрой [c «Айнтрахтом»]. Я много бегал, у меня были хорошие моменты – мой настрой прост: игра за игрой, просто двигаться вперёд и не думать о своей ноге. Мне не нужны никакие оправдания! Если я играю плохо, значит, играю плохо.

Всегда нужно быть немного осторожным. Для меня лучше начинать постепенно, и, надеюсь, к концу сезона я буду в лучшей форме. Поэтому я доволен прогрессом, которого добиваюсь сейчас. Я провожу много дополнительных тренировок, поэтому моя нога всегда чувствует себя свежее. Иногда она немного затекает! Но, как я уже сказал: мне не нужны никакие оправдания; когда я на поле, я должен показывать результат и добиваться успеха.

Я стараюсь вообще не думать о [своей прооперированной ноге]. Иногда я всё же обращаю на это внимание, или это моё подсознание заставляет меня делать некоторые вещи не совсем правильно. Но от игры к игре я всё больше и больше уверен в своей ноге. Я вижу, как неделя за неделей делаю шаги вперёд. Хотелось бы, чтобы всё шло быстрее, но я также научился терпению в связи с этой травмой», — приводит слова Мусиалы Bild.