Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Реале» обеспокоены игровой формой Мбаппе — Sport.es

В «Реале» обеспокоены игровой формой Мбаппе — Sport.es
Комментарии

В мадридском «Реале» существует серьёзная обеспокоенность относительно последних выступлений нападающего Килиана Мбаппе. В стане «сливочных» отмечают не лучшую форму французского форварда, несмотря на отсутствие спада результативности. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, опасения «Реала» насчёт игры Мбаппе усилились после «невзрачного» матча с «Осасуной» в Ла Лиге, где «сливочные» уступили со счётом 1:2. На форму нападающего способна влиять травма колена, полученная в начале года. Подчёркивается, что болельщики «Королевского клуба» призывают главного тренера команды Альваро Арбелоа предоставить французу отдых.

Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет
Мбаппе играет с травмой уже два месяца. И выбора у него попросту нет

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Новости. Футбол
