Главная Футбол Новости

Микель Артета высказался о давлении на «Арсенал» в условиях чемпионской гонки АПЛ

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал атмосферу вокруг «Арсенала» в условиях борьбы за титул чемпионов АПЛ. «Канониры» на данный момент возглавляют турнирную таблицу английского чемпионата, отрыв от «Манчестер Сити» составляет два очка.

«Как защитить игроков от внешнего шума? Нужно задать вопрос: вы хотите этого шума или нет? Если нет — идите заниматься чем-то другим, переходите в другой клуб. Все 10-15 лет требовали, чтобы мы снова боролись за титул. Вот мы боремся — и что, теперь вы не хотите шума? Шум — часть пути. Мы должны правильно с этим справляться и добиться того, к чему стремимся», — приводит слова Артеты BBC.

Комментарии
