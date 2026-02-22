Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Видео: Месси попытался прорваться к судьям после матча МЛС, Суарес останавливал Лионеля
Комментарии

Нападающий и капитан «Интер Майами» Лионель Месси предпринял попытку прорваться к судьям в подтрибунном помещении после матча МЛС, в котором «фламинго» уступили «Лос-Анджелесу» со счётом 0:3. Одноклубник аргентинского футболиста форвард Луис Суарес пытался удержать недовольного игрока.

Месси пытается прорваться к судьям после матча МЛС:

США — Major League Soccer . МЛС
22 февраля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Мартинес – 38'     2:0 Буанга – 73'     3:0 Ордас – 90+4'    

Голами в составе победителей отметились Давид Мартинес, Дени Буанга и Натан Ордас. Сон Хын Мин записал на свой счёт результативную передачу. Месси вышел на поле с первых минут и провёл все 90 минут. Луис Суарес появился на поле со скамейки запасных.

В следующем матче МЛС «Лос-Анджелес» сыграет в гостях с «Хьюстоном», а «Интер Майами» отправится в гости к «Орландо».

