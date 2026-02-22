Галицкий: когда я строил стадион на 30 тыс., сам улыбался, многие крутили у виска

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о болельщиках клуба, а также вспомнил, как принимал решение о строительстве стадиона. Вместимость стадиона «Ozon Арена» составляет 35 179 зрителей.

«Когда я строил стадион на 30 с лишним тыс. человек, я сам улыбался, многие вообще крутили у виска: «Зачем такой большой стадион?» Хотя, наверное, надо было здесь построить немного больше. Я скажу, наверное, сейчас достаточно агрессивно-радикальную вещь, но считаю, что у нас лучшая атмосфера сейчас, и по болению, и по атмосфере, которую они создают во время игры.

И такое ещё нельзя было представить лет пять, шесть, семь назад. Поэтому они для нас важны, они самые важные. Поддержка на выезде? Сложная логистика. Как бы ни было тяжело профессиональным спортсменам, всё-таки они летают чартерами, им обеспечен комфорт. Когда болельщики наши доезжают до самых дальних стадионов и поддерживают нас, это вызывает уважение», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».