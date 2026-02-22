Каземиро посетил США и встретился с руководством «Интер Майами» — Daily Mail

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро побывал в Майами вместе с семьёй и провёл встречу с руководством клуба МЛС «Интер Майами», сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» и бразильский «Сан-Паулу» заинтересованы в подписании контракта с футболистом. Каземиро начал свою профессиональную карьеру в «Сан-Паулу», и клуб готов предложить ему контракт на два года, а также должность в структуре команды после завершения трудового соглашения.

Действующее соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании текущего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с игроком. В этом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, где отметился пятью голами и двумя результативными передачами.