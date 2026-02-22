Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каземиро посетил США и встретился с руководством «Интер Майами» — Daily Mail

Каземиро посетил США и встретился с руководством «Интер Майами» — Daily Mail
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро побывал в Майами вместе с семьёй и провёл встречу с руководством клуба МЛС «Интер Майами», сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» и бразильский «Сан-Паулу» заинтересованы в подписании контракта с футболистом. Каземиро начал свою профессиональную карьеру в «Сан-Паулу», и клуб готов предложить ему контракт на два года, а также должность в структуре команды после завершения трудового соглашения.

Действующее соглашение Каземиро с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании текущего сезона АПЛ. В январе клуб подтвердил, что не будет продлевать контракт с игроком. В этом сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, где отметился пятью голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
«МЮ» может приобрести Тонали на замену Каземиро. Трансфер оценивается в £ 100 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android