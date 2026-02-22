Семшов: «Динамо» зациклилось на зарубежных тренерах, но Ролан Гусев не хуже

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о перспективах главного тренера бело-голубых Ролана Гусева в команде. Со специалистом был подписан контракт до конца текущего розыгрыша Мир Российской Премьер-Лиги.

«Заслужил ли место главного тренера Гусев, покажут результаты. Думаю, у «Динамо» других вариантов не было, остановились на своём тренере, которому нужно дать шанс попробовать. Гусев же не хуже, чем зарубежные специалисты. Играл в футбол, знает и понимает. Немного зациклились на зарубежных тренерах. Думали, что они придут и что-то изменят. Тот, кто меняет что-то, пока к нам не приезжает. Я имею в виду персоналий, как Адвокат, Хиддинк, Луческу, Спаллетти. Они не приезжают, а остальные — не лучше наших», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Динамо» начинало сезон под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина, который совмещал работу в клубе и национальной команде. В турнирной таблице РПЛ москвичи занимают 10-е место с 21 очком в 18 играх.