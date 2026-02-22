Скидки
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
«Ман Сити» может побороться с «Арсеналом» за защитника из Португалии — TEAMtalk

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл» проявляют интерес к правому защитнику «Спортинга» Ивану Фреснеде. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, лондонский клуб видит в 21-летнем футболисте потенциальную замену для Бена Уайта. Спортивный директор «горожан» Уго Виала знает о качествах Фреснеды по работе в «Спортинге».

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

