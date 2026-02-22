«Реал» сообщил о новой травме в команде

Мадридский «Реал» на официальном сайте проинформировал о повреждении у полузащитника Даниеля Себальоса.

«После проведённых медицинских обследований у Дани Себальоса была диагностирована мышечная травма икроножной мышцы правой ноги. За его восстановлением будут следить», — написано в заявлении «Королевского клуба».

В субботу, 21 февраля, полузащитник принял участие в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (2:1).

В пятницу, 20 февраля, «Реал» сообщил о повреждении центрального защитника Дина Хёйсена.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

