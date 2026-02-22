Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эндрик — о жизни после перехода в «Реал»: для меня слава — одна из худших вещей

Эндрик — о жизни после перехода в «Реал»: для меня слава — одна из худших вещей
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, который до конца текущего сезона выступает на правах аренды за французский «Лион», поделился своими переживаниями о трудностях, связанных с известностью после перехода в мадридский топ-клуб в 16 лет.

«Это сложно. Очень сложно… Молодые люди, которые думают, что слава приносит только позитивные вещи, ошибаются. Для меня это одна из худших вещей, которые могут существовать, потому что у тебя больше нет личной жизни. Я надеюсь, что однажды смогу спокойно наслаждаться жизнью», — приводит слова Эндрика AS.

Ранее Эндрик был признан лучшим игроком января в Лиге 1. В шести матчах за «Лион» он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 25 млн.

Материалы по теме
Агент Эндрика объяснил переход бразильца из «Реала» в «Лион»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android