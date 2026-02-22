Эндрик — о жизни после перехода в «Реал»: для меня слава — одна из худших вещей

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, который до конца текущего сезона выступает на правах аренды за французский «Лион», поделился своими переживаниями о трудностях, связанных с известностью после перехода в мадридский топ-клуб в 16 лет.

«Это сложно. Очень сложно… Молодые люди, которые думают, что слава приносит только позитивные вещи, ошибаются. Для меня это одна из худших вещей, которые могут существовать, потому что у тебя больше нет личной жизни. Я надеюсь, что однажды смогу спокойно наслаждаться жизнью», — приводит слова Эндрика AS.

Ранее Эндрик был признан лучшим игроком января в Лиге 1. В шести матчах за «Лион» он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 25 млн.