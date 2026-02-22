Эндрик: надеюсь увидеть Винисиуса и Мбаппе, выигрывающих Лигу чемпионов

Нападающий «Реала» Эндрик, который до конца текущего сезона выступает на правах аренды за французский «Лион», признался, что надеется выиграть Лигу чемпионов УЕФА вместе с форвардами мадридского клуба Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.

«Надеюсь когда-нибудь снова увидеть Винисиуса и [Килиана] Мбаппе вместе, чтобы они выиграли Лигу чемпионов и другие титулы.

Мбаппе и [Эдуарду] Камавинга сказали мне, что Лига 1 — хорошая лига и очень конкурентоспособная. Они настоятельно рекомендовали мне подписать контракт с «Лионом», потому что это отличная команда. Я ценю их совет», — приводит слова Эндрика AS.

Ранее Эндрик был признан лучшим игроком января в Лиге 1. В шести матчах за «Лион» он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 25 млн.