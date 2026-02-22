Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эндрик: надеюсь увидеть Винисиуса и Мбаппе, выигрывающих Лигу чемпионов

Эндрик: надеюсь увидеть Винисиуса и Мбаппе, выигрывающих Лигу чемпионов
Комментарии

Нападающий «Реала» Эндрик, который до конца текущего сезона выступает на правах аренды за французский «Лион», признался, что надеется выиграть Лигу чемпионов УЕФА вместе с форвардами мадридского клуба Винисиусом Жуниором и Килианом Мбаппе.

«Надеюсь когда-нибудь снова увидеть Винисиуса и [Килиана] Мбаппе вместе, чтобы они выиграли Лигу чемпионов и другие титулы.

Мбаппе и [Эдуарду] Камавинга сказали мне, что Лига 1 — хорошая лига и очень конкурентоспособная. Они настоятельно рекомендовали мне подписать контракт с «Лионом», потому что это отличная команда. Я ценю их совет», — приводит слова Эндрика AS.

Ранее Эндрик был признан лучшим игроком января в Лиге 1. В шести матчах за «Лион» он забил пять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в € 25 млн.

Материалы по теме
Эндрик — о жизни после перехода в «Реал»: для меня слава — одна из худших вещей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android