Галицкий — о чемпионстве: у меня нет мечты выиграть кубок, мечта — построить клуб

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий высказался о победе команды в Мир Российской Премьер-Лиге — 2024/2025.

«Я был искренне счастлив, как это ни банально звучит, как все. Но у меня нет мечты выиграть кубок. У меня есть мечта построить клуб, который бы смог сам всегда двигаться дальше, который был бы финансово наполнен и не имел вдолгую вот этих проблем. Остальное — это спорт. Когда у тебя шестой бюджет, иногда это дело небольшого случая.

И я счастлив, что город, болельщики, получили его. Для них это важно было. Но для меня важно то, что клуб встал на ноги и теперь может быть без меня, и то, что он собирает эту аудиторию, что уже есть невероятно большое количество болельщиков, для которых этот клуб — их клуб», — сказал Галицкий в фильме «Краснодар». Путь к чемпионству».

